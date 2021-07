UFFICIALE - Inter, Chivu diventa l'allenatore della Primavera

Calciomercato - Adesso è ufficiale: Christian Chivu sarà l'allenatore della Primavera dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club nerazzurro con il seguente comunicato: "Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter Primavera. Sarà lui, uno degli 'eroi del Triplete' a guidare la formazione Under 19 nerazzurra, al termine di una stagione intensissima alla guida della Under 18, conclusasi in maniera sfortunata con la sconfitta nella semifinale del campionato di categoria contro il Genoa poi laureatosi campione d'Italia.