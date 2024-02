UFFICIALE - Infortunio Cajuste, l'esito degli esami e i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Dal report del club azzurro, arriva l'esito degli esami a cui si è sottoposto Jens-Lys Cajuste in seguito all'infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco.

Il centrocampista del Napoli attualmente infortunato, Cajuste, è ai box e adesso è ufficiale la diagnosi:

"Cajuste si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Il centrocampista azzurro proseguirà l'iter riabilitativo".

Infortunio Cajuste: tempi di recupero

Per un infortunio del genere, per una distrazione di primo grado del muscolo, solitamente un professionista come Cajuste impiega circa 10 giorni per tornare al top: 1-2 settimane di stop quindi per il centrocampista svedese che però ha saltato già il Sassuolo. E non ci sarà contro la Juventus. Si punta a recuperarlo in vista di Napoli-Torino e Barcellona-Napoli.