UFFICIALE - Il Giudice Sportivo ha squalificato un collaboratore di Conte: salta Udinese-Napoli!

Ufficiale: Elvis Abbruscato è stato squalificato e salterà la partita Udinese-Napoli. Il collaboratore tecnico di Antonio Conte era stato espulso durante la partita Napoli-Lazio allo stadio Maradona per avere, come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo di Serie A, "al termine del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale".

La squalifica per proteste ad Elvis Abbruscato gli costerà dunque la presenza in panchina sabato prossimo, quando il Napoli giocherà in trasferta alla Dacia Arena di Udine e lui non potrà affiancare Antonio Conte.