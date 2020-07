UFFICIALE - Giudice Sportivo, tre gli squalificati per la 33a giornata

Ultime notizie calcio Napoli - Attraverso un consueto comunicato, il Giudice Sportivo ha reso note quelle che sono le sue decisioni in relazione a quanto accaduto in questa 32a giornata di Serie A in attesa del posticipo di questa sera tra l'Inter ed il Torino. Ebbene, l'unico squalificato in questo turno è Alexis Saelemaekers del Milan (doppio giallo nella gara del San Paolo contro il Napoli). Oltre a lui, saranno fuori nella 33a giornata anche Juan Cuadrado della Juventus e Patric della Lazio, che deve scontare ancora le tre giornate di squalifica avute dopo il morso a Donati.