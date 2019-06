Uno 0-0 tra Francia e Romania che sembrava annunciato e che infatti si è prontamente trasformato in realtà. Le due squadre, con questo punto portato a casa, si sono garantite l'accesso al prossimo turno di questo Europeo Under 21 facendo sfumare le residue speranze dell'Italia di Alex Meret, che non riesce dunque ad andare avanti come migliore seconda. Una vera e propria beffa per gli azzurrini di Di Biagio.