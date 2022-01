Ultime notizie calcio - La notizia era nell'aria ed adesso è ufficiale: Rafa Benitez non è più l'allenatore dell'Everton. Il tecnico spagnolo, infatti, è stato esonerato dal club di Liverpool. Paga, in tal senso, il rendimento a dir poco deludente di questa stagione, con ben 11 KO in 22 partite. Decisiva da questo punto di vista la sconfitta contro il Norwich.