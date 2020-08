UFFICIALE - Cristiano Ronaldo non convocato: Immobile vince la Scarpa d'Oro

E’ lui il miglior marcatore in assoluto: Ciro Immobile ha vinto in via ufficiale la Scarpa d’Oro 2020. Perché in anticipo? Perché Maurizio Sarri ha deciso di non convocare Cristiano Ronaldo, talento portoghese che era in lotta proprio con il centravanti biancoceleste. Spazzata via ogni concorrenza, perché stasera scenderà in campo contro il Napoli, l’attaccante di Torre Annunziata, con il peso dell’essere l’attaccante più forte in Europa, con i numeri che lo consacrano a vincitore della Scarpa d’Oro 2020.

E’ ufficiale, non ci sono più dubbi. Ciro Immobile diventa il miglior marcatore in Europa, con la straordinaria realizzazione dei 35 gol in questo campionato e, a permettere di aggiudicarsi il premio ancor prima della chiusura del campionato, è la mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per Juventus-Roma. Vince Ciro Immobile, che non ha intenzione di fermarsi a questo premio. Sì, perché questa sera al San Paolo si giocherà una fetta di storia del calcio italiano: con una doppietta potrebbe superare il clamoroso record di Gonzalo Higuain che 4 anni fa, proprio al San Paolo, riuscì a raggiungere grazie ai gol siglati contro il Frosinone.