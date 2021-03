UFFICIALE - Coronavirus, Campania resta in zona rossa e a Pasqua sarà lockdown

Ultimissime - L’Italia cambia colore a partire da lunedì prossimo. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 15 marzo. La Campania resta in zona rossa così come il Molise, nella stessa fascia entrano anche Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte, Marche, Veneto, Puglia e la provincia autonoma di Trento. Tutte le altre regioni italiane, tranne la Sardegna in zona bianca, sono arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d’Aosta. In arancio anche Basilicata e provincia autonoma di Bolzano. Il Governo ha approvato il nuovo decreto legge, abbandonando lo strumento del DPCM, e che sarà in vigore fino al 6 aprile. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, tutta l’Italia sarà in zona rossa.

