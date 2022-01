David Ospina è infortunato e ha saltato l'ultima gara di Bologna, oltre a saltare anche quella di domenica con la Salernitana, ma il Ct della Colombia Reinaldo Rueda l'ha convocato per la doppia sfida valevole per le qualificazioni al mondiale in Qatar del prossimo inverno, contro Perù e Argentina.

Questo l'elenco completo: