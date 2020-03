UFFICIALE - Champions League, Valencia-Atalanta vietata ai tifosi italiani

Ora è ufficiale: Valencia-Milano di basket, in programma domani, e Valencia-Atalanta di calcio, prevista per martedì prossimo, si giocheranno senza tifosi italiani. Per la seconda il Valencia ha ancora una minima speranza di riuscire a far entrare i suoi tifosi ma per i supporter della Dea non c’è più dubbio, possono avviare le pratiche di rimborso, penali permettendo.

Nella sede della Comunitat Valenciana si è appena chiusa la conferenza stampa di Ana Barcelò, responsabile della Sanità della regione e le sue parole sono state chiare: