UFFICIALE - Champions League 2023-24: le date dei sorteggi della fase ai gironi

In attesa di conoscere le ultime squadre qualificate, che emergeranno dai vari turni playoff, possiamo già segnare sul calendario le date utili per i sorteggi delle fasi a gironi delle tre competizioni europee, che vedranno partecipare Napoli, Lazio, Inter e Milan in Champions, Atalanta e Roma in Europa League e la Juventus in Conference (ricordando che la UEFA potrebbe decidere di escludere i bianconeri dalle coppe). In caso di esclusione da parte del massimo organo del calcio europeo, la Juventus sarebbe sostituita dalla Fiorentina. Ecco tutti gli appuntamenti per i sorteggi:

Sorteggio gironi Champions League: 31 agosto

Sorteggio gironi Europa League: 1 settembre

Sorteggio gironi Conference League: 1 settembre