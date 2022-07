UFFICIALE - Angri, Floro Flores è il nuovo allenatore

L'ex attaccante del Napoli Antonio Floro Flores è il nuovo allenatore dell'Angri:

"L’Unione Sportiva Angri 1927 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Antonio Floro Flores. Questa mattina, nella sede sociale di via Murelle, il presidente Armando Lanzione, l’AD della Grigiorossi SRL Ferdinando Elefante, il Direttore Generale Remo Luzi, il Direttore Sportivo Antonio Del Sorbo, hanno definito ogni dettaglio e ufficializzato l’accordo con il neo allenatore.

Queste le prime parole da allenatore di Floro Flores: “Per me è l’Angri rappresenta una grandissima occasione. È un’esperienza che voglio vivere a 360° con la città. C’è entusiasmo in seguito alla promozione in Serie D. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene con una società seria che sa progettare calcio. Per iniziare ad allenare in Serie D non potevo chiedere di meglio. Voglio costruire una squadra capace di far divertire i tifosi. Mi piace il calcio propositivo. Ho accumulato tanta esperienza da calciatore. Da allenatore ho poca esperienza, ma tutto quello che ho imparato voglio metterlo a disposizione dell’Angri. Sono venuto in una piazza e in una società ambiziosa. Forza Cavallino!”.