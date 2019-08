Adesso è anche ufficiale: Alexis Sanchez è un nuovo giocatore dell'Inter di Antonio Conte. Con un tweet il Manchester United ha confermato l'ufficialità: "Sanchez andrà all'Inter in prestito fino al 30 giugno 2020. Auguriamo ad Alexis il meglio in Italia". Poi ecco arrivare anche il comunicato dell'Inter: Alexis Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore cileno arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020.