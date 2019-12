UEFA, la top11 dei giovani in Champions: ci sono Meret e Lautaro

Ultime calcio Napoli - La UEFA, tramite il profilo ufficiale della Champions League, ha stilato la propria Top11 riguardante il rendimento dei migliori giovani del calcio europeo nella massima competizione internazionale. Due i criteri presi in considerazione: l'avere non più di 24 anni e aver debuttato in Champions nel 2019 (o comunque con esperienze precedenti molto limitate). Questo l'11 ideale schierato col 4-3-3: Meret (Napoli); Hakimi (BVB), Pavard (Bayern Monaco), Upamecano (Lipsia), Renan Lodi (Atletico); Berge (Genk), Havertz (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dinamo Zagabria); Rodrygo (Real Madrid), Haaland (Salisburgo), Lautaro Martinez (Inter).