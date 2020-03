UEFA, Euro2020 non sarà annullato: confermate le date, cerimonia d'apertura il 12 giugno

La UEFA non ha alcuna intenzione di posticipare l'Europeo al prossimo 2021. Secondo quanto riporta il portale spagnolo As, il massimo organismo del calcio europeo avrebbe confermato infatti le date del torneo in programma quest'estate, con cerimonia d'apertura proprio a Roma il 12 giugno. I contatti tra UEFA e OMS vanno avanti senza sosta, ma al momento è da scartare la possibilità che si possa annullare (o rimandare) Euro 2020 nonostante l'emergenza Coronavirus che sta affliggendo il continente.