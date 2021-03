UEFA, Ceferin si fa sentire: niente Europei per le città che non garantiranno il pubblico

Notizie Calcio - Sono dodici, ma difficilmente rimarranno tante. L’Europeo itinerante era ed è una bellissima idea, ma la pandemia continua a metterlo in bilico. Soprattutto perché la UEFA non sembra pronta a fare sconti alle nazioni interessate su un aspetto: i tifosi allo stadio. Una condizione a oggi molto difficile da soddisfare: per farlo, c’è circa un mese di tempo. Il 20 aprile si avrà certezza su quali saranno le sedi (in basso tutte quelle attualmente previste), ma oggi il presidente Aleksander Ceferin ha detto chiaramente la sua idea: fuori le città che non potranno garantire l’afflusso dei supporter negli impianti in cui si dovrà giocare. Fuori discussione le porte chiuse, a cui pure il calcio europeo s’è ormai abituato. Tra i grandi Paesi, complice lo stadio avanzato del processo di vaccinazione, resta in pole l’Inghilterra, che punta a chiudere il campionato con una percentuale di tifosi sugli spalti. Più in difficoltà Scozia e Irlanda, sempre nel Regno Unito, ma anche le varie nazioni europee che, complice lo stop momentaneo ad Astrazeneca, vedono ulteriormente in bilico il ritorno alla normalità. L’Europeo itinerante, per ora, resta in piedi. Ma non sarà così semplice accontentare Ceferin.

Al momento, queste sono le 12 città che dovranno ospitare l'Europeo

Amsterdam (Paesi Bassi) - Johan Cruyff Arena

Baku (Azerbaigian) - Stadio Olimpico

Bilbao (Spagna) - San Mames

Bucarest (Romania) - Arena Nationala

Budapest (Ungheria) - Puskas Arena

Copenaghen (Danimarca) - Parken Stadium

Dublino (Repubblica d'Irlanda) - Aviva Stadium

Glasgow (Scozia) - Hampden Park

Londra (Inghilterra) - Stadio di Wembley

Monaco di Baviera (Germania) - Allianz Arena

Roma (Italia) - Stadio Olimpico

San Pietroburgo (Russia) - Stadio Krestovsky