Udinese, trema la panchina di Cioffi: spunta già il sostituto

Può saltare una nuova panchina di Serie A. Ci avviciniamo verso l’ultimissima parte di stagione, la posta in palio diventa altissima e l'ansia cresce. Come in casa Udinese.

Esonero Cioffi, l'Udinese valuta un nuovo tecnico

Dopo il pareggio interno con la Salernitana e in generale le prestazioni non convincenti e l'attuale posizione in classifica, infatti, il club sta valutando l’esonero di Cioffi.

Come riporta il Corriere dello Sport, la società pensa a Luca Gotti, già tecnico dei friulani tra il 2019 e il 2021, con Leonardo Semplici sullo sfondo.