Udinese-Napoli, prevendita a gonfie vele: possibile sold out alla Dacia Arena

Napoli calcio - Procede a gonfie vele la vendita dei tagliandi per il posticipo di lunedì tra Udinese e Napoli. Ieri si è conclusa la prima fase, quella riservata ai vecchi abbonati. Da oggi alle 10 è scattata la vendita libera. E a quell'ora già si formavano le prime file per accaparrarsi il biglietto. Sono attesi, infatti, anche numerosi tifosi da fuori regione. Le previsioni parlano di un possibile 'tutto esaurito' grazie anche alle tariffe scelte dalla società: i 12.500 posti a disposizione in tempi di Covid dovrebbero tutti essere occupati. A riportare la notizia è Udineseblog.