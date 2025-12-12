Udinese, Runjaic: "Metà stadio tiferà Napoli, un punto è meglio di zero! Non dobbiamo più perdere in casa, daremo tutto"

Ultime notizie Serie A - Udinese-Napoli è la prossima partita del campionato di Serie A, in programma domenica 14 dicembre allo Stadio Friuli di Udine. Oggi l'allenatore Kosta Runjaic parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida, rispondendo alle domande dei giornalisti e lanciando la sfida al Napoli.

Niente conferenza stampa, invece, per l'allenatore partenopeo Antonio Conte, che non parlerà alla vigilia del match.

Udinese Napoli, Runjaic in conferenza stampa

Udinese Napoli, Runjaic in conferenza stampa

Ecco le dichiarazioni di Kosta Runjaic oggi in conferenza stampa per la partita Serie A Udinese-Napoli.

Si inizia da Udinese-Genoa 1-2, ennesima sconfitta casalinga per i friulani: "Nessuno perde volentieri in casa propria, non è mai bello. Non era il risultato che speravamo quello contro il Genoa, ma a volte il calcio è così. Sappiamo che possiamo e dobbiamo giocare meglio, approcciare meglio alla partita, indipendentemente dall'avversario. Bisogna scendere in campo con la giusta aggressività, specie quando si gioca in casa. Ne abbiamo parlato. Ora abbiamo una grande possibilità contro i campioni in carica del Napoli, è una squadra molto forte ma possiamo fare bene e daremo tutto. Se non si è in grado di vincere la partita, comunque si deve cercare di non perderla. Vogliamo fare bene per noi e per i nostri tifosi, ritrovare ottimismo. Sono qui per il secondo anno di fila ed è molto importante per una città piccola come questa creare una squadra che sia forte quando gioca in casa. Negli ultimi anni abbiamo avuto difficoltà, stiamo lavorando su questo. Vogliamo dimostrare ogni volta che giochiamo in casa che possiamo portare la giusta aggressività in campo. È quello che dobbiamo fare domenica".

"Sono due approcci diversi alla partita contro le big o contro le squadre che difendono basso. In ogni caso, per me la cosa fondamentale è approcciare alla partita con la giusta intensità, indipendentemente da quale delle due squadre ha più possesso palla. In alcune partite la squadra ha funzionato bene anche quando ha giocato senza avere il controllo della gara, sfruttando le occasioni che ci venivano concesse. Contro il Genoa abbiamo tenuto molto la palla, ma con alti e bassi. Questo è il nostro livello: l'Udinese acquista giocatori giovani con grande potenziale, ma che hanno bisogno di tempo per crescere e assestarsi su buoni livelli. Per quanto mi riguarda, il mio lavoro è far sì che le basi siano sempre applicate sul campo, oleare al meglio i nostri meccanismi e mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili. Durante la settimana la squadra si allena in maniera intensa, commette pochi errori, ma dobbiamo farlo anche in partita. Per una squadra di media classifica è normale avere oscillazioni di rendimento, ma non ci arrendiamo. Abbiamo commesso degli errori contro il Genoa, subendo gol evitabili. In Serie A anche conquistare un pareggio è una cosa estremamente positiva, 1 punto è sempre meglio di zero. Il nostro obiettivo è tornare a fare punti, vogliamo affermarci contro una squadra come il Napoli e se tutto andrà bene saremo anche capaci di vincere".

"Ekkelenkamp non è un terzino sinistro, però è un centrocampista importante per noi, che può dare il suo contributo. Questi infortuni possono capitare, fa parte del calcio. Attualmente non sono a disposizione entrambi gli esterni di sinistra. Rui Modesto negli ultimi mesi si è allenato soprattutto sulla fascia sinistra, perciò abbiamo deciso di farlo entrare contro il Genoa. Non è stato semplice perché era da molto tempo che non giocava. Non ha fatto benissimo ma ha dato del suo meglio. Abbiamo bisogno sulle fasce di calciatori con atteggiamento anche offensivo, in grado di spingere. Attualmente non ci stiamo riuscendo molto ma ci stiamo lavorando. Rui Modesto ha cercato di dare il suo meglio anche se ha commesso qualche errore, senza entrare nei dettagli della sua prestazione. Anche Ehizibue potrebbe giocare in quella posizione. Ci manca ancora la rifinitura di domani e domenica vedrete quale sarà la formazione titolare"

"Lo scorso anno abbiamo fatto molti cross ma non li abbiamo sfruttati abbastanza. In generale non sfruttiamo bene le occasioni che ci capitano, anche sui calci da fermo. Nel calcio ogni fattore è importante, anche i tiri da fuori. Al momento bisogna considerare il fatto che abbiamo dei problemi in fase difensiva, stiamo subendo troppo e la stabilità è fondamentale per ottenere costanza durante la stagione. Segnare, tirare da fuori, creare occasioni è qualcosa che abbiamo sempre fatto, più o meno, anche contro la Juventus in Coppa Italia, anche se non lo abbiamo sempre fatto bene. Non dobbiamo essere troppo negativi, altrimenti non c'è crescita. Rispetto alla scorsa stagione, abbiamo 1 punto in più, nonostante tanti cambiamenti in estate. Molti dei nostri difensori centrali sono giovani, il nostro portiere titolare è stato assente per un po' di tempo. Non sono alibi, ma dobbiamo considerare tutti i fattori. Se i tifosi non sono soddisfatti è legittimo. A volte sembra che l'Udinese lottasse col Barcellona, invece sappiamo quale è stata la situazione dell'Udinese negli ultimi anni, dobbiamo lavorare a mente lucida sul medio e lungo termine ed è quello che faremo. Il nostro livello è questo. Potevamo avere qualche punto in più, si può essere pessimisti oppure ottimisti, ognuno ha la sua opinione. Dobbiamo trasformare la delusione in motivazione. Questo club è da più di 30 anni in Serie A, io sono arrivato da un anno e mezzo. Vi assicuro che dò tutto per questa squadra e se non fosse stato così, l'Udinese non sarebbe da oltre trent'anni in Serie A"

"Vogliamo essere una squadra difficile da affrontare in casa. Se cresceremo sotto questo aspetto, i risultati arriveranno. Voglio coniare l'identità della squadra soprattutto quando giochiamo in casa, dobbiamo essere coesi. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi. Giochiamo contro il Napoli, metà dello stadio forse tiferà per il Napoli: questa è una caratteristica della Serie A, in Bundesliga non succede, ma questa è la situazione. Non voglio essere pessimista, so cosa c'è da fare e che abbiamo molto lavoro da fare. Alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Conosco a memoria la carriera e i dati di ogni nostro calciatore, stiamo lavorando in maniera intensa e speriamo di raccogliere i frutti."

Rujanic ha risposto a chi gli chiedeva l'impatto delle tante competizioni, alludendo al Napoli che arriverà ad Udine dopo la sconfitta di Lisbona: "Per le squadre top è difficile gestire tante competizioni. Ogni squadra ha i suoi obiettivi. Per quanto ci riguarda, non giochiamo in Europa e siamo usciti dalla Coppa Italia, perciò ci concentriamo solo sulla Serie A e sull'obiettivo campionato. Non posso dirvi molto sulle altre squadre, se guardo alla classifica vi dico che il Napoli sta lottando per lo scudetto e lì davanti ci sono anche Roma e Milan, che lo scorso anno hanno faticato. La Juventus magari è un po' in ritardo. Ma non è un mio problema, noi dobbiamo concentrarci sulla fase difensiva e pensare di partita in partita, trovando la costanza giusta qui ad Udine. Contro il Napoli abbiamo un'ulteriore possibilità per migliorare. Hanno una rosa di assoluto valore e giocatori di qualità elevatissima nonostante le tante assenze. Hanno vinto lo scudetto l'anno scorso, lottano su ogni punto e per loro pareggiare è quasi come una sconfitta. Dobbiamo prenderli ad esempio, anche a livello inconscio. Il Napoli non verrà qui a pareggiare, ma per vincere, sanno che lo scorso anno hanno vinto lo scudetto per pochi punti. Dovrà essere lo stesso per noi".

Il portiere Maduka Okoye non è stato convocato dalla Nigeria: "Siamo contenti che Okoye non andrà in Coppa d'Africa e rimanga qui con noi, è importante per trovare costanza e crescere. Ha sofferto un po' durante la preparazione perché sapeva che non avrebbe giocato i primi mesi, non è stato convocato. Per lui deve essere solo un elemento positivo poter restare con noi, migliorare e tornare ai suoi livelli".

"Kristensen-Hojlund? Non posso parlare per il Napoli, è probabile che vedremo il duello in campo".

"Lucca? Non ho ricevuto chiamate o messaggi da lui, a volte è così, non si viene ringraziati nel calcio. Ognuno deve pensare a ciò che è meglio per sè. È così a volte. Gli auguro il meglio, magari lo vedremo domani in campo e sarà motivato al 100%".