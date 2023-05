Udinese-Napoli allo stadio Maradona: ecco i nuovi maxischermi | VIDEO

Notizie Napoli calcio - Il Napoli domani sera affronterà l'Udinese in un'altra gara che potrà consegnare il tricolore (che potrebbe arrivare già stasera in caso di mancato successo della Lazio). Autentica invasione azzurra alla Dacia Arena, ma anche al Maradona sarà tutto sold-out con i tifosi che potranno seguire la sfida in tv.

Come riportato dal collega Carlo Alvino su Twitter, sono stati installati i maxischermi per domani sera ed i lavori sono in fase di completamento.