Udinese-Milan, le formazioni ufficiali: panchina per De Paul, tante novità tra i rossoneri

Udinese e Milan si affronteranno quest'oggi allo stadio Friuli in un match valevole per il terzo anticipo di questa prima giornata di Serie A. Panchina per Rodrigo De Paul, attaccante dell'Udinese accostato anche al Napoli, mentre sarà Castillejo ad affiancare in attacco Piatek, con Suso che agirà da trequartista. Tante novità per Giampaolo, che a centrocampo si schiera con Borini mezzala e Calhanoglu vertice basso di centrocampo.

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta; Suso, Castillejo, Piatek. All. Giampaolo