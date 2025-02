Udinese arrivata a Napoli, spunta un ex azzurro a salutare tutti i giocatori | VIDEO CN24

Notizie Napoli - L'Udinese è arrivata a Napoli! Si avvicina la sfida tra Napoli e Udinese in programma domenica 9 febbraio ore 20:45 allo stadio Maradona. I bianconeri allenati da Runjaic sono giunti nel capoluogo partenopeo in aereo charter alle 19:45.



Dopo essere atterrati all'aeroporto di Capodichino si sono diretti all'hotel Esedra a due passi dallo stadio Maradona. Nel gruppo squadra c'era anche il DS dei friulani: Gokhan Inler. Ex centrocampista azzurro che ha salutato tutti i giocatori ad uno ad uno con una stretta di mano.



