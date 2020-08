Tv Luna - Infortunio Insigne, c’è ottimismo: possibile recupero lampo

Ultime calcio Napoli - Sono ore di ansia in casa Napoli per l'infortunio di Lorenzo Insigne nel match di ieri sera contro la Lazio a meno di una settimana dal ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona.

Insigne

Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio su Twitter sulle condizioni di Lorenzo:

"In casa Napoli si è moderatamente ottimisti sulla possibilità di vedere Lorenzo Insigne in campo contro il Barcellona. Potrebbe essere, infatti, qualcosa di recuperabile in pochi giorni. Accertamenti diagnostici domani".