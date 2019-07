Tuttosport - Manolas-Koulibaly duo di sicurezza, Ancelotti vuole un Napoli più offensivo

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Napoli con l'acquisto di Kostas Manolas sarà più offensivo rispetto la passata stagone. Ancelotti sa che Manolas non è un 'regista' come Albiol, ma può contare su velocità, fisicità e aggressività. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

News calcio Napoli - "Un acquisto che «sposta gli equilibri». Kostantinos Manolas è uno di quei difensori che aggiunge forza, qualità, aggressività e solidità non solo al reparto difensivo, ma a tutto il Napoli. E se a Manolas aggiungi Koulibaly, viene fuori un duo difensivo la cui prerogativa è garantire sicurezza e convinzione, ciò che è mancato al Napoli nella scorsa stagione.

Con la partenza di Albiol, il Napoli ha perso un centrale-regista: lo spagnolo è abile ad impostare l’azione dalla retroguardia, prerogativa che non appartiene anche a Manolas che però aggiungerà maggiore aggressività al Napoli garantendo alla squadra di giocare anche con un baricentro più avanzato, prendendosi anche il rischio dell’uno contro uno con gli attaccanti avversari lanciati in libertà. Ancelotti ha più volte ribadito che non cambierà sistema di gioco: il 4-4-2 sarà il modulo di riferimento, ma non è detto che la velocità di Manolas non possa spingere il tecnico a passare talvolta (ad inizio gara o a partita in corsa) ad una difesa a tre. Al di là del modulo, il muro alzato dal doppio “K” permetterà al Napoli di poter essere più offensivo e maggiormente votato all’attacco, proprio come piace ad Ancelotti".