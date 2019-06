Tutino si allena ad Ibiza in attesa del ritiro col Napoli: parteciperà ad un evento organizzato da El Papu Gomez [FOTO]

Sacrifici e professionalità, elementi essenziali per una carriera ad alti livelli. L’ha capito da un bel po’ Gennaro Tutino, attaccante esploso nelle ultime due stagioni a Cosenza. L’idolo della tifoseria rossoblu, di proprietà del Napoli, infatti ha già cominciato ad allenarsi per farsi trovare pronto da mister Ancelotti: non sono finite inosservate alcune storie su Instagram che lo ritraggono in azione su un campo di Ibiza, cittadina spagnola sede del pre-ritiro organizzato da Perform Sport Medical Center.

Struttura polifunzionale sita a Bergamo, Perform è un club benessere fondato nel 2016 da Alejandro Gomez, calciatore dell’Atalanta da sempre attento alla cura del fisico. E proprio il ‘Papu’ (che a febbraio aveva diffuso sui suoi social dei messaggi di incoraggiamento all’amico Izco) rientra tra gli organizzatori dell’evento di Ibiza, riservato a soli calciatori professionisti. Ad aprire le danze, assieme a Genny, anche il difensore dell’Udinese De Maio, entrambi coordinati dal socio della palestra alla Malpensata Francesco Vaccariello.

Clicca sul file in allegato per vedere la foto di Tutino che si allena ad Ibiza.