Tutino e Palmiero, intesa con la Salernitana: Lecce nuovamente superato

Ultime calcio Napoli - La volontà del Napoli, il pressing della dirigenza, le indicazioni di mister Castori, l'ok di Lotito che metterà a disposizione le risorse economiche necessarie per chiudere la doppia trattativa.

Tutino

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, pochi minuti fa la società granata ha superato nuovamente il Lecce e potrebbe assicurarsi le prestazioni di Gennaro Tutino e Luca Palmiero. Si tratterebbe indubbiamente di due innesti di spessore che, in teoria, dovrebbero essere a Salerno tra mercoledì e giovedì. Per entrambi prevista la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, a fine stagione la Salernitana potrebbe spendere una cifra superiore ai 5 milioni di euro per acquistarli a titolo definitivo. Naturalmente il Lecce non molla la presa così come il Pescara, ma il direttore generale Giuntoli ha dato la parola a mister Castori in virtù di un'amicizia nata ai tempi di Carpi. Siamo agli sgoccioli - si spera - di una trattativa infinita, ma che potrebbe consentire alla Salernitana di ripartire dopo tre settimane di apparente immobilismo e un ritiro svolto in modalità cantiere aperto.