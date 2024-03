Tudor torna in Italia: destinazione a sorpresa

Giovanni Martusciello primo allenatore contro il Frosinone, poi un nuovo tecnico. La Lazio in queste ore sta lavorando per una nuova guida tecnica da ufficializzare dopo la prossima giornata di campionato, forte della sosta che arriverà dopo la 29esima giornata di Serie A. Il primo candidato è Igor Tudor che, scrive Lalaziosiamonoi.it, questa sera sarà a Roma per incontrare il presidente biancoceleste Claudio Lotito.

I contatti col manager croato si sono intensificati nelle ultime ore e stasera potrebbe arrivare una svolta. Si discuterà di un contatto valido, almeno, fino al 30 giugno 2025 e non è da escludere che Martusciello possa tornare a vestire i panni del vice dopo il prossimo turno di campionato. In secondo piano al momento la candidatura di Gennaro Gattuso, altro allenatore che Lotito sta valutando per la Lazio.