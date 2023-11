Tudor nuovo allenatore del Napoli? Perchè Camoranesi non potrebbe essere suo vice: rottura insanabile ai tempi di Marsiglia

Il carattere forte e la personalità di Igor Tudor hanno da sempre caratterizzato la carriera finora del tecnico croato. Al Marsiglia, il suo vice era Mauro Camoranesi. I due hanno condiviso da calciatori l'esperienza con la maglia della Juventus. L'ex campiona del mondo del 2006, quando fu chiamato da Tudor, dichiarò all'Equipe: "Igor mi ha chiamato perché dovevo aiutarlo alla partenza, in attesa che venisse completato lo staff".

La parentesi Camoranesi-Tudor durò appena una settimana con l'italo argentino che decise di lasciare subito Marsiglia. A quanto pare, si legge su un articolo pubblicato da Fanpage nel lontano luglio 2022, Camoranesi andò via per un forte diverbio avuto proprio con Tudor già nei primi allenamenti in Francia. La rottura, giorno dopo giorno, è diventata così insanabile.