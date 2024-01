Traorè a Riyad con la squadra: prime immagini in maglia azzurra | VIDEO

Hamed Junior Traorè è a Riyad, in Arabia Saudita! Il nuovo acquisto del Napoli si è subito unito al resto del gruppo dopo una prima visita a Castel Volturno e questa mattina è già insieme a tutti gli altri giocatori per la seduta d'allenamento mattutina in vista della finale di Supercoppa italiana lunedì sera contro l'Inter.

A fare da Cicerone, ovviamente, il capitano Giovanni Di Lorenzo, che si è intrattenuto con il nuovo acquisto Traorè per introdurlo in casa Napoli. Guarda il video su CalcioNapoli24.