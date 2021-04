Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne è uno dei grandi trascinatori del Napoli nella rincorsa Champions. Il capitano azzurro, che ha siglato una doppietta contro la Lazio superando Maradona in classifica, adesso è pronto a scrivere un altro record: contro il Torino saranno infatti 300 presenze in A con il Napoli, 12 gol nel 2021, 17 in totale da iniziò stagione (a un passo dal record personale in serie A).