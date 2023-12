Tragedia Nantes-Nizza: morto un tifoso dopo gli scontri, calcio in lutto

Bruttissima pagina per il mondo del calcio con la morte del tifoso dopo gli scontri di Nantes Nizza. Tragedia in Francia per quanto accaduto visto che è stato ferito a morte con un coltello il tifoso del Nantes di soli 31 anni, colpito alla schiena prima della partita. L'intervento dei soccorsi è stato inutile, visto che il tifoso non è riuscito a salvarsi. La Procura della Repubblica ha annunciato l'apertura di un'indagine per omicidio colposo. Sono in corso numerosi interrogatori di testimoni che proseguiranno fino a notte fonda. Il Club non può che deplorare che una persona abbia perso la vita in tali circostanze.