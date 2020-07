Trabzonspor, respinto il ricorso al TAS: turchi fuori dalla Champions League

Ultime notizie calcio - Dopo l'esclusione dalla Champions League ed il ricorso presentato, il Trabzonspor deve adesso fare i conti con il diniego da parte della massima autorità calcistica di aderire alle competizioni europee:

"Il 5 luglio 2019, la Camera giudicante dell’UEFA CFCB ha stabilito che il Trabzonspor non aveva rispettato il requisito del break-even, come richiesto dal settlement agreement stipulato il 20 maggio 2016 e ha sanzionato il club con l’esclusione condizionale dalla partecipazione a uno (1) Competizioni UEFA per club per le quali si dovesse qualificare nelle stagioni 2020/21 e 2021/22".