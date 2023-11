Tra il Napoli e Osimhen un gesto per siglare la pace

Ultime notizie Napoli - Mercoledì l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen arriverà a Castel Volturno e tornerà a casa Napoli, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

Osimhen ha annunciato il suo rientro in sede per dopodomani:

"Dovrà ripetere con lo staff medico gli accertamenti in clinica e capire a che punto è il problema muscolare. Due settimane di permesso, come segnale di totale distensione tra lui e De Laurentiis.

Tra il Napoli e Osimhen, in pratica, un gesto per siglare la pace dopo le incomprensioni delle ultime settimane anche per le parole di De Laurentiis che hanno turbato l'attaccante e il suo variegato e sterminato clan. Appuntamenti per il rinnovo, in ogni caso, non sono in agenda"