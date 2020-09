Tosto: "Milik aveva una promessa della Juve ma è cambiato tutto con Pirlo. Cavani? Vuole tornare in Italia"

Ultime calcio Napoli - L'ex difensore Vittorio Tosto ha così parlato dei principali temi di calciomercato, iniziando dalla situazione Juventus, intervenendo a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, ai microfoni di Niccolò Ceccarini: "Mi aspetto una sorpresa. Prima dell'accordo di Messi per rimanere al Barcellona, si puntava forte su Suarez, e dato che nel calcio le cose cambiano spesso, ci sono molte oscillazioni. Sono come le montagne russe, e per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus credo più a una sorpresa che a Suarez. Per esempio Morata: so che con Pirlo c'era un grande feeling anche da compagni di squadre, e lo rivorrebbe".

Tosto

Un nome come Cavani, invece?

"Ho amici in comune a Napoli e so che vorrebbe tornare in Italia, si è confidato. Ci deve essere un puzzle, e dato che credo alla fine Dzeko non si muoverà dalla Roma, a Cavani rimane solo la possibilità di accettare o meno la Juventus, se non va prima su Suarez o Morata. Poi c'è la questione Milik, che aveva fatto una chiacchierata con la Juventus: gli era stato detto che il matrimonio sarebbe avvenuto, ma il nuovo staff tecnico a Torino ha cambiato del tutto gli equilibri. O Milik rimane al Napoli, a questo punto, o deve valutare proposte dall'estero".