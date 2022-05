Il Toronto perde ancora. La prossima squadra di Lorenzo Insigne ha collezionato la 4° sconfitta di fila in MLS nel campionato Est.

Dopo 11 gare giocate, il ruolino di marcia della squadra è di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte di cui 4 di fila. Insomma, un inizio di campionato molto deludente per la squadra canadese che dal 1° luglio avrà Lorenzo Insigne tra le sue fila. Difficile quindi pensare che la squadra possa qualificarsi per i play off, a meno di una clamorosa rimonta.