Torneo di calcio in onore di Demme a Crotone: il mediano azzurro manda le sue maglie, regali anche per lui [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Ieri in quel di Crotone si è disputato un torneo di calcio giovanile in onore del centrocampista Diego Demme. Suo padre, Enzo, è infatti originario di Scandale. Prima del fischio d'inizio sono state scattate le foto di rito con le maglie spedite dallo stesso numero 4 azzurro. A sua volta l'ex Lipsia ha ricevuto in regalo le maglie dei baby calciatori dell'Academy Scandale e un pacco ricco di prelibatezze della Calabria. La foto in allegato è stata poi pubblicata sui propri canali social proprio dalla stessa Academy Scandale.

