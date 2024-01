Torino-Napoli, perché c'era Antonio Conte? Spunta il vero motivo

Antonio Conte ha assistito in tribuna alla partita Torino-Napoli ieri pomeriggio, allo stadio Olimpico Grande Torino.

In molti sono rimasti sorpresi dalla presenza dell'ex CT della Nazionale italiana, ma oggi il Corriere della Sera in edicola fa notare che Antonio Conte vive a Torino e si è visto più volte in questi mesi allo stadio. Tutto normale, dunque: la presenza di Conte a Torino non è necessariamente da collegare a un suo futuro nel Napoli.

"Detto questo, l’impressione è che sia una pista da non trascurare per il futuro".