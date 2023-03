Clamoroso Il Mattino - Torino-Napoli e derby di Roma: autostrada presidiata, rischio scontri!

Ultime notizie Napoli - Il derby di Roma e Torino-Napoli con la riapertura del settore ospiti destinato ai napoletani: l'allerta è massima. La capitale è blindata, mentre il ministro Piantedosi rafforza il piano sicurezza per le stazioni. Con il livello di allarme per il derby che è il 4, il massimo.

Torino-Napoli, presidiata l'autostrada: rischio scontri a Roma

Ma l'attenzione è massima anche per Torino-Napoli, perché per la sfida ai granata delle 15 arriveranno 10mila napoletani dalla Campania ed è la prima volta che i partenopei tornano in trasferta dal divieto e dagli scontri dell'8 gennaio con i romanisti in autogrill a Badia al Pino est, in autostrada. Ha del clamoroso che potrebbe riproporsi uno spiacevole incontro nel Lazio con i giallorossi, impegnati invece alle 18 nel derby di Roma. Come racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino,

"il Viminale ha ordinato di vigilare su tutte le aree di servizio lungo l'A1, per evitare nuovi episodi di questo tipo, tenendo anche conto che la Roma gioca alle 18 e dunque un nuovo folle appuntamento all'autogrill tra frange estreme non può essere escluso a priori. L'esperienza degli ultimi anni ha insegnato che i disordini avvengono non nello stadio o a ridosso dello stadio, ma in altre aree".

Intanto, su un altro fronte, il Viminale ha consolidato il sistema di sorveglianza nelle stazioni di Roma, Milano e Napoli: il ministro Piantedosi ha inviato una direttiva ai prefetti per intensificare i controlli anche nelle aree adiacenti, non solo all'interno delle stazioni.