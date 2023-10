Pesante tegola in casa Torino in vista del match contro l'Inter: Duvan Zapata, infatti, non sarà a disposizione di Ivan Juric a causa di un infortunio di natura muscolare. Questo il comunicato del Torino:

Zapata assente con l'Inter

"Il Torino FC comunica che l'attaccante Duvan Zapata ha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli