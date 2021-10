Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Sky Sport, non sarebbe nulla di grave l'infortunio patito da Ricardo Rodriguez in Nazionale. Per lui, infatti, solo un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra e oggi ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo, poi ha proseguito con una tabella di lavoro personalizzata. E' possibile, dunque, che il laterale recuperi per la sfida con il Napoli

Ricardo Rodriguez Torino