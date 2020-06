TMW - Verso Napoli-Inter, Gattuso conferma il 4-3-3: Ospina tra i pali, ballottaggio in mediana

Notizie Napoli calcio. Sabato sera il Napoli tornerà finalmente in campo dopo la lunga pausa dovuta al Covid-19: gli azzurri, in un San Paolo a porte chiuse, ospiteranno l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, mister Gattuso avrebbe già in mente l'undici di partenza che affronterà i nerazzurri: in porta confermato Ospina, mentre la retroguardia vedrà Maksimovic (al posto dell'infortunato Manolas) completare il reparto con Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Demme e Fabian sicuri di un posto, con Zielinski in vantaggio su Elmas. Conferme anche in attacco dove Insigne, Mertens e Callejon guideranno l'assalto alla difesa interista.