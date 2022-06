TMW - Salernitana forte su Bigon per il ruolo di ds: attesa oggi la risposta

Serie A - Dopo il terremoto scatenato dalla lite tra Walter Sabatini e il presidente Danilo Iervolino, in casa Salernitana è caccia aperta al nuovo direttore sportivo. Sono tanti i nomi fatti nelle ultime ore, ma come raccolto da TMW è Riccardo Bigon la pista più calda. Il patron è in contatto col dirigente appena separatosi dal Bologna e gli ha spiegato che, a differenza di Sabatini, non avrà pieni poteri sul mercato.

Bigon nuovo DS della Salernitana?

Il presidente ha questa idea: il nuovo direttore sportivo avrà la giusta autonomia, ma di certo non carta bianca, specie sul tema legato alle commissioni agli agenti, ciò che ha causato il divorzio con Sabatini. Una condizione, quella posta da Iervolino, che Bigon potrebbe accettare tranquillamente. Ma l'ex d.s. rossoblù, avendo una richiesta anche dal Parma, si è preso un po' di tempo per decidere. E' attesa per oggi una risposta e, nel caso in cui fosse negativa, si tornerebbe su Gianluca Petrachi, profilo da tenere ancora in considerazione ma solo come alternativa.