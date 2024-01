TMW - Salernitana, contatto diretto tra Sabatini e Manolas: la risposta del difensore

Kostas Manolas è alla ricerca di una nuova sistemazione. A inizio settimana, il difensore ellenico ha annunciato la risoluzione del contratto con lo Sharjah FC, club degli Emirati Arabi Uniti.

Kostas Manolas

Manolas non convinto dalla Salernitana

Come riporta Tuttomercatoweb, Manolas cerca una nuova sistemazione, gli piacerebbe tornare a giocare in un campionato più competitivo e la Serie A può essere una soluzione. Al ragazzo classe '91 non convince, però, l'ipotesi Salernitana. Negli ultimi giorni c'è stato un contatto diretto tra l'ex Napoli e Walter Sabatini, ma la proposta arrivata da quello che è stato il suo direttore sportivo ai tempi della Roma non l'ha convinto.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli