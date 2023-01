La Pro Vercelli cerca rinforzi e uno lo trova in casa Napoli.

Davide Costanzo

Costanzo alla Pro Vercelli

Come riporta Tuttomercatoweb, il difensore Alessandro Macchioni sarà girato alla Fermana, con il percorso inverso per il portiere Nicolò Vaccarezza. Dal Napoli è in arrivo, in prestito, il difensore Davide Costanzo che dunque termina la sua esperienza nell'Alessandria e si trasferisce al Pro Vercelli, sempre in Serie C.

