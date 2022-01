Douglas Costa negli scorsi giorni ha spiegato che la sua intenzione era quella di restare al Gremio ma proprio in queste ore, l'esterno brasiliano sta trattando la rescissione con la società di Porto Alegre. Tornerà alla Juventus ma non a lungo: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com potrebbe andare ai Los Angeles Galaxy, col ds Kirovsky che sta cercando di portare un esterno di livello internazionale in California nella squadra del Chicharito Hernandez.