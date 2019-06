TMW - Palermo, il garante della fideiussione è l’ex presidente del Latina fallito!

Lev Ins ha emesso la fideiussione del Palermo di 800.000 euro oggi. Un incontro fiume oggi tra le parti per poi arrivare all’emissione con data odierna a fronte di un corrispettivo di circa 30.000 euro. Il garante della fideiussione è Benedetto Mancini, figura vicina alla società bulgara ed ex presidente del Latina nel periodo in cui Fabrizio Lucchesi era direttore generale. Mancini ha rapporti personali con tutte le parti in causa e così si è fatto avanti in prima persona per conto dei bulgari. Il Palermo ha la fideiussione e sostiene di aver pagato gli stipendi, mentre i calciatori non hanno ancora ricevuto i soldi sul conto corrente (mentre dieci giorni fa è stato pagato il dg Lucchesi per il 50% del corrispettivo di maggio). Il futuro del Palermo sembra sempre più nero