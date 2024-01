Tmw - Napoli in corsa per Mangala: ecco perchè il belga può arrivare

Il centrocampista belga Orel Mangala può diventare una occasione di calciomercato in questo mese di gennaio. Molto dipenderà dal confronto che il calciatore classe '98 avrà nei prossimi giorni con l'allenatore Nuno Espirito Santo, tecnico alla guida del Nottingham Forest dallo scorso 20 dicembre.

Orel Mangala

Mangala c'è anche il Napoli in corsa

Se Nuno Espirito Santo e il club di Premier League daranno il via libera alla sua cessione in prestito, a quel punto l'ex Stoccarda diventerebbe una occasione per due club di Serie A che hanno già mostrato grande interesse: Juventus e Napoli. Le due società sono interessate a Mangala ma a patto, appunto, che l'operazione possa chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Oltre alle due società italiane, occhio anche all'interessamento del Galatasaray. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

