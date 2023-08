Tmw - Napoli: altri due colpi, assalto a Lindstrom e un nuovo centrocampista

Napoli - Ultimi aggiornamenti di calciomercato da Tmw che svela le ultime notizie sul Napoli e i possibili acquisti. Il club azzurro vuole chiudere per un nuovo centrocampista dopo svanito il colpo Gabri Veiga e poi ci sarà l'assalto a Lindstrom.

Calciomercato Napoli: altri due acquisti

Il mercato del Napoli non è ancora chiuso. Secondo quanto raccolto da TMW, il club campione d'Italia starebbe infatti lavorando per acquistare un centrocampista e completare così la mediana di mister Rudi Garcia. E l'altro obiettivo è Jesper Lindstrom, talento danese in forza all'Eintracht Francoforte che arriverà se Lozano dovesse andar via.