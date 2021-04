Ultime calcio - Zlatan Ibrahimovic e il Milan, ancora un anno insieme. In queste settimane il bomber svedese ha trattato il rinnovo di contratto con la dirigenza rossonera e, secondo quanto raccolto da TMW, negli ultimi giorni le parti in causa sono arrivate a un accordo. Ultimi dettagli per il rinnovo annuale, legati ai bonus e agli obiettivi individuali da inserire nel contratto, ma a breve verrà ufficialmente annunciato il prolungamento di Ibrahimovic con il Milan.