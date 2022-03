Serie A - Lorenzo Casini è stato eletto con 11 voti. Il nuovo Presidente della Lega di A ha ottenuto il quorum minimo per guidare in futuro della massima serie italiana. I colleghi di Tuttomercatoweb hanno raccolto i voti incassati da Casini per essere eletto.

Casini presidente Lega serie A: i voti

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com avrebbe ricevuto i voti di Napoli, Lazio, Fiorentina, Empoli, Salernitana, Udinese, Hellas Verona, Genoa, Sampdoria, Venezia e Spezia.